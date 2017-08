EXCLU AVANT-PREMIERE - Capital (M6): Des blogueuses révèlent comment elles vendent des maillots de bain en quelques minutes seulement - VIDEO

Dimanche soir, à 21h00, M6 proposera un nouveau numéro de "Capital". L'émission sera intitulée "Bienvenue à la plage : le vrai prix d'une journée sur le sable".

Pour beaucoup de vacanciers, l'été rime avec la plage. Cette saison encore, 35 millions de touristes, français et étrangers, sont attendus sur le littoral français. Pour les communes, commerçants, plagistes, etc., la plage et ses occupants constituent une manne économique considérable.

Derrière la plage, ce sont donc de nombreux business qui se portent très bien. En premier lieu, les plagistes qui rentabilisent chaque mètre carré de plage et invitent à la consommation des repas et des boissons.

Mais aussi les créateurs de maillots de bain qui renouvellent en permanence leurs modèles et vous encouragent ainsi à acheter régulièrement quelques grammes de tissus à prix d'or. Et maintenant, on rencontre de nouveaux génies du divertissement de plage : ils vont chercher au bout du monde le jouet qui rencontrera le succès cet été auprès de nos enfants, ou inventent d'étonnants jouets de mer qui sont en passe de devenir des best-sellers mondiaux, engendrant des millions de royalties.

Les journalistes d'M6 sont partis à la rencontre d'Audrey et de son amie blogueuse. Pour donner envie d'acheter leurs maillots, les deux jeunes femmes ont trouvé une technique... Et ça marche ! En deux heures, elles auront vendu 150 maillots à 79 euros.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité, les premières images de l'émission diffusée dimanche soir sur M6.

.

Regardez

.