EN DIRECT - Neymar : "Je me sens déjà chez moi. Je vais aller chercher les titres que le PSG mérite" - VIDÉO

14h13: Nasser Al-Khelaïfi : "Avant Neymar, le club valait 1 milliard d'euros. Avec lui, il vaut maintenant 1,5 milliard !"

14h05: Neymar à propos de son selfie avec le footballeur Gérard Piqué : "J'avais demandé à mon ami Piqué de ne pas publier la photo".

"On déjeunait ensemble, il a voulu faire une plaisanterie mais à l'époque tout bouillonnait dans ma tête. Je ne lui en veux pas, j'ai beaucoup de respect pour lui".

14h01: "Si c'était une question d'argent, je serais ailleurs ! (...) Je veux un nouveaux défi. Cela a été une des décisions les plus difficiles à prendre dans ma vie" a confié Neymar aux journalistes, qui ajoute que sa décision a été prise il y a deux jours.

13h53: Nasser Al-Khelaïfi : "Neymar n'est pas venu pour l'argent, il aurait pu aller dans d'autres clubs s'il cherchait cela"

"Bien-sûr dans l'absolu, 222 millions d'euros, c'est cher ! Mais lorsqu'on voit la marque que représente Neymar pour le PSG, ce n'est pas cher !"

13h49: Neymar confirme qu'il est prêt à jouer demain après-midi son premier match en Ligue 1 contre Amiens

13h42: Neymar prend la parole et répond aux journalistes :

"Paris est une ville magnifique. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je suis prêt à m’entraîner"

"Je suis extrêmement heureux de venir dans ce club"

"Je me sens déjà chez moi !"

13h40: Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi prend la parole :

"Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Nos supporters ont toujours rêvé de Neymar. Avec lui, notre projet devient plus fort et la Ligue 1 devient plus intéressante pour le monde entier. Ensemble, on va écrire la grande histoire du PSG dans la plus belle ville du monde, Paris".

"Neymar est avec nous pour gagner tous les trophées possibles"

13h38: Neymar vient d'entrer dans la salle de la conférence de presse.

13h30: La conférence de presse avec Neymar va débuter dans quelques instants dans l'auditorium du Parc des Princes. Des centaines de journalistes et photographes sont en place.

13h23: Dans quelques minutes, Neymar va poser avec son maillot devant les photographes.

13h13: C'est l'effervescence à Paris ! Neymar vient d'arriver dans l'enceinte du Parc des Princes où il rencontre actuellement les dirigeants du club parisien. Alors que des centaines de supporters sont devant l'entrée principale du Stade, Neymar serait arrivé par une porte dérobée.

12h35: Le footballeur Neymar, présent à Paris depuis 11:30, vient de quitter l'hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine (92)

12h12: Contrairement aux informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Neymar est actuellement à l'hôpital américain situé à Neuilly-sur-Seine, dans l'ouest parisien. Il y subirait quelques examens complémentaires à sa visite médicale effectuée à Porto.

11h59: La boutique officielle du Paris-Saint-Germain a été décorée avec des portraits de Neymar. Regardez :

11h13: La conférence de presse avec Neymar et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est prévue à 13h30 au Parc des Princes

11h10: Neymar Jr vient d'atterrir à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Il est en route pour la capitale, où il va rencontrer le président du PSG et faire des photos au Parc des Princes.

11h05: Des centaines de fans se sont rués vers les boutiques officielles du PSG situées au Parc des Princes et sur les Champs-Élysées. Tous veulent acquérir le nouveau maillot floqué "Neymar JR", qui porte le numéro 10. Prix du maillot : entre 85 et 140 euros !

11h00: Depuis l'annonce officielle hier soir, le PSG publie sur les réseaux sociaux des vidéos à l'effigie du joueur. De nombreux teasers, notamment sur le maillot du joueur sont diffusés par le club.

10h45: La clause libératoire de 222 millions d'euros payée par le PSG fait du transfert de Neymar un événement sans précédent dans le monde du football : le joueur gagnera 30 millions d'euros par saison.

10h30: C'est un événement dans le monde du football et plus globalement dans le monde du sport. Neymar Jr, brésilien et star du FC Barcelone, a décidé de quitter son club historique le 2 août dernier après plusieurs semaines d'un véritable feuilleton. Hier, le Paris-Saint-Germain a officialisé l'arrivée du joueur, qui a signé pour 5 ans.