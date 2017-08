Neymar adresse un émouvant message d'adieu à ses anciens coéquipiers et aux fans du FC Barcelone dans une vidéo - Regardez

C'est dans une vidéo publiée sur Instagram que Neymar a tenu à rendre hommage aux fans du FC Barcelone mais aussi à ses anciens coéquipiers.

Dans cette séquence, il explique notamment: "La vie d'un athlète passe par des défis. Certains sont imposés, d'autres sont le résultat de nos décisions. Barcelone a été le plus difficile. J'ai joué avec des stars de jeu vidéo". Et de se remémorer ses débuts: "Je suis arrivé en Catalogne à 21 ans. Je me souviens de mes premiers jours au club, partageant la chambre avec des idoles comme Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets et d'autres avec l'espoir de jouer dans un club qui est 'plus qu'un club' (la devise du Barça, ndlr). Le FC Barcelone est une nation qui représente la Catalogne !".

Avant de rendre hommage à ses coéquipiers de Barcelone, et plus particulièrement Lionel Messi: "J'ai eu l'honneur de jouer avec le plus grand athlète que j'ai jamais vu dans ma vie et je suis sûr que je n'en verrai pas de meilleur : Lionel Messi, tu es devenu mon camarade, mon ami sur et en dehors du terrain. Ce fut un honneur de jouer à tes côtés.". "Je formais une attaque avec Lionel Messi et Luis Suarez qui est rentrée dans l'histoire. J'ai conquis tout ce qu'un sportif peut gagner. J'ai vécu des moments inoubliables !"., a-t-il poursuivi.

Neymar confie même avoir pris cette décision contre l'avis de son père. "Mais un athlète a besoin de défi. Et pour la deuxième fois dans ma vie, je vais prendre le contre-pied de mon père. Papa, je comprends et respecte ton opinion, mais ma décision est prise, je te demande de me soutenir comme tu l'as toujours fait(...)Le FC Barcelone et la Catalogne seront toujours dans mon cœur, mais j'ai besoin de nouveaux défis."

"J'ai accepté la proposition du PSG pour aller chercher de nouveaux trophées et aider le club à atteindre les titres qu'attendent les fans. Je me sens prêt à relever ce défi", a précisé le footballeur, qui a tenu également à adresser un message aux fans du FC Barcelone. "Je vous remercie de l'amour que vous m'avez porté et tout ce que j'ai appris aux côtés des athlètes avec qui j'ai partagé le vestiaire".

Avant de conclure: "Je sens aussi dans mon cœur qu'il est temps de partir. Le PSG sera ma nouvelle maison pour les prochaines années et je travaillerai pour honorer leur confiance dans mon football. Je compte sur le soutien de tout le monde. Les fans, les amis, les professionnels qui m'accompagnent et ma famille, qui a beaucoup souffert ces derniers jours et mérite la paix (...) Ce fut une décision difficile, mais prise avec la maturité de mes 25 ans. Barcelone, merci pour tout ! Paris, j'arrive ! Que Dieu nous bénisse et nous protège !".