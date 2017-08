Paris: Un adolescent de 14 ans jette des bouteilles d’acide sur la terrasse d’un restaurant place de l’Etoile

Un enfant de 14 ans et son père ont été interpellés et placés en garde à vue selon Le Parisien qui raconte que mercredi soir 21 heures, à la terrasse de La Belle Armée, avenue de la Grande Armée (XVIe), à l’angle de la place de l’Etoile trois bouteilles en plastique, de 1.5 litres chacune, ont été jetées de la fenêtre d’un immeuble. L’impact au sol a provoqué une « forte détonation et des projections de liquide ». Heureusement, les «bombes » n’ont fait aucun blessé. Le laboratoire central de la préfecture de police s’est déplacé, a constaté les engins, notamment « des bouts d’aluminium déchirés » et a confirmé qu’il s’agissait d’acide.

Aux enquêteurs, l’ado a d’abord fourni des explications «vaseuses » avant d’avouer que c’était lui qui avait balancé les engins explosifs. Il avait « appris à les confectionner sur Internet ».



Comment réagir en cas d'attaque terroriste... by morandini