Portugal Les 2 hommes qui ont atterri sur une plage, causant la mort de deux personnes, ont été remis en liberté après leur interrogatoire

L'élève-pilote et l'instructeur d'un petit avion de tourisme qui a atterri sur une plage bondée près de Lisbonne, causant la mort de deux personnes, ont été remis en liberté après leur interrogatoire.

Les deux hommes ont refusé de s'exprimer en arrivant et en quittant le tribunal d'Almada, sur la rive sud du Tage à quelques kilomètres de la capitale portugaise, où ils ont été interrogés. L'élève-pilote et son instructeur, de 56 ans, ont été mis en examen et encourent une peine allant jusqu'à 16 ans de prison.

Les nombreux vacanciers sur la plage de Sao Joao da Caparica ont tenté de fuir l'avion de modèle Cessna 152 en se jetant dans l'océan ou en courant sur le sable, ont assuré des témoins sur place à la télévision portugaise.

Dans sa manoeuvre, l'appareil a heurté une fillette de huit ans et un homme de 56 ans, les tuant instantanément, ont annoncé les secours. Les deux occupants de l'avion s'en sont sortis indemnes et ont été emmenés par la police pour être interrogés.



