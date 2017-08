Le rappeur Kidd Creole arrêté pour avoir poignardé à mort un sans-abri dans la ville de New York - VIDEO

Nathaniel Glover alias Kidd Creole a été arrêté pour avoir poignardé à mort un sans-abri dans la ville de New York.

La vidéo de surveillance a été utilisée pour identifier Glover, 57 ans, qui a été arrêté mercredi soir.

"Le mardi 1er août 2017 à [11:52 pm], la police a répondu à un appel mentionnant qu'un homme avait été éventuellement poignardé à plusieurs reprises" pouvait t'on lire dans un rapport de police obtenu par le magazine Rolling Stone.

"À l'arrivée, la police a trouvé un homme de 55 ans avec de multiples blessures dans le torse. Transporté à l'hôpital de Bellevue, il a été déclaré mort.

Kidd Creole est l’un des membres fondateurs du groupe de hip-hop Flash & the Furious Five. Formé en 1976, le hit du groupe intitulé The Message fait partie des 500 meilleures chansons de tous les temps selon Rolling Stone.