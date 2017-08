Robert Hardy, qui jouait le rôle du ministre de la magie dans « Harry Potter », est décédé à l'âge de 91 ans

Robert Hardy est mort à l'âge de 91 ans. Il avait incarné le ministre de la Magie Cornelius Fudge dans la saga Harry Potter. L'acteur a également joué Winston Churchill à de nombreuses reprises

"C’est avec une grande tristesse que la famille de Robert Hardy (…) annonce aujourd’hui son décès après une vie extraordinaire : une carrière géante de plus de soixante-dix ans au théâtre, à la télévision et au cinéma. Papa est également un linguiste méticuleux, un bel artiste, un amoureux de la musique et un champion de la littérature, ainsi qu'un historien très respecté" selon le communiqué de sa famille cité par PA.



