Justin Bieber s'explique pour la première fois sur l'annulation surprise de toute sa tournée

Dans un long message publié sur son compte Instagram, Justin Bieber justifie l'arrêt de sa tournée.

Le chanteur canadien indique vouloir reprendre sa vie en main: «Je suis reconnaissant pour la tournée, mais je suis surtout reconnaissant d'avoir traversé tout ça AVEC VOUS. Apprendre et grandir n'a pas toujours été facile, mais savoir que je ne suis pas seul m'a aidé à continuer. J'ai souvent laissé mes craintes prendre le dessus. J’ai laissé l’amertume, la jalousie et la peur diriger ma vie. Je suis bien conscient que je ne serai jamais parfait et que je vais continuer à faire des erreurs, mais je ne laisserai plus mon passé dicter mon futur»

Et d'ajouter : «Pour moi, faire cette pause permet d’assurer la pérennité de ma carrière. Je veux qu’elle dure longtemps, mais je veux aussi que mon âme et mon cœur tiennent le coup pour pouvoir être l'homme que j'ai envie d'être, le mari que je voudrais éventuellement être et le père que je voudrais être.»

Il affirme aussi être "extrêmement béni d'avoir eu des personnes ces dernières années qui l'ont aidé à se reconstruire et qui l'ont aidé à se rappeler qui il est et qui il veut être."



