Christophe Castaner regrette d'avoir qualifié la tenue de Rihanna "trop ample" lors de sa visite à l'Élysée

"Je n’ai pas pu rencontrer Rihanna. Finalement j’aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample" répondait Christophe Castaner au sujet de Rihanna et de sa visite à l'Élysée lors d'une interview accordée à "Speech" de "Konbini".

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont interpellé le porte-parole du Gouvernement en arguant que ses propos étaient "sexistes".

"Objectivement, ce n'étaient pas les propos les plus avisés." répond le ministre à nos confrères de LCI, qui ajoute : "C'est ma responsabilité de faire attention à mes propos, mais il faut remettre ça dans le contexte. C'était dit sur le ton de l'humour".

Les interview réalisées par "Speech" sont plutôt rapides et sur le ton de l'humour, et Christophe Castaner rappelle qu'il a voulu répondre à une question "sur le même ton". La journaliste de "Konbini" interrogeait le porte-parole du Gouvernement afin de savoir si il était "jaloux" de la relation entre le président de la République et la chanteuse.

Une chose est sûre, Christophe Castaner regrette sa réponse : "Ce sont des propos que je regrette, confie-t-il. Mea culpa d'avoir laisser penser cela car cela n'est ni ma culture, ni ma façon d'être".