Panne géante à la gare Montparnasse: Le gouvernement demande à la SNCF de mieux prévenir et gérer les pannes, et de mieux informer les voyageurs

Dans un communiqué, la Ministre chargée des Transports, Elisabeth Born, annonce avoir reçu le rapport demandé aux présidents de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités après la panne géante qui a touché la gare Montparnasse du 29 juillet au 1er août dernier.

"La ministre salue l’engagement et la mobilisation des agents de la SNCF durant cette crise. Elle prend acte des conclusions de ce rapport, dans lequel la SNCF formule une série de neuf recommandations, visant à mieux prévenir et gérer les pannes ; à renforcer les plans de continuité en cas d’incident ; et à améliorer l’information des voyageurs", précise-t-elle.

Et de demander à la SNCF "de mettre en œuvre immédiatement l’ensemble de ces recommandations".

"Un premier point d’étape de ces travaux devra être fait devant les conseils de surveillance et d’administration du groupe public ferroviaire, puis à la ministre dans un délai de trois mois", conclut le communiqué.

Le gouvernement avait réagi avec fermeté mardi à la suite d’une panne dans l’alimentation électrique d’un poste d’aiguillage à Vanves (Haut-de-Seine) et demandé des explications à la SNCF sur son origine, le temps mis pour l’identifier et les énormes lacunes de communication.

La panne, qui a affecté la gare parisienne du 29 juillet au 1er août, a créé la pagaille en plein week-end de chassé-croisé et a touché des dizaines de milliers de voyageurs.

