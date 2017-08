Audiences: Peu de monde devant les chaînes de la TNT - France 5 en tête avec un documentaire à 725.000 téléspectateurs

France 5 proposait une série-documentaire. "Les 100 lieux qu'il faut voir" a convaincu 725.000 personnes pour 3,8 % du public.

"Maigret voit rouge" était diffusé sur C8. Le film a attiré 708.000 téléspectateurs, soit 3,7 % de part de marché.

"Le tour du monde en 80 jours" était diffusé sur NT1. Le film a convaincu 605.000 personnes, soit 3,3 % de part de marché.

TMC diffusait un film. "Le trou normand" a captivé 555.000 téléspectateurs, soit 2,9 % de part de marché.

Arte misait sur un film. "Shaun of the Dead" a réuni 536.000 téléspectateurs et 2,8 % du public.

6Ter misait sur un dessin-animé. "Les aventures de Tintin" ont séduit 448.000 téléspectateurs, et 2,3 % du public.

HD1 misait sur un film. "La cérémonie" a attiré 441.000 téléspectateurs, et 2,4 % du public.

France 4 pariait sur un film. "Les Dalton" a séduit 345.000 personnes, soit 1,8 % du public.

Chérie 25 programmait une série. Les deux épisodes de "Femmes de loi" ont séduit 309.000 téléspectateurs et 1,6 % de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un film. "L'empreinte" a convaincu 267.000 personnes, et 1,4 % du public.

W9 proposait un film. "Arrête de pleurer Pénélope" a séduit 240.000 téléspectateurs, soit 1,3 % de part de marché.

CSTAR misait sur une série. "Chicago Fire" a réuni 220.000 téléspectateurs, soit 1,2 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait une série-documentaire. "Unités spéciales : une semaine en enfer" a séduit 180.000 téléspectateurs et 1 % du public.

"Tellement Vrai : les grandes histoires" était programmé sur NRJ12 . Le magazine a intéressé 180.000 personnes, soit 0,9 % de part de marché.

France O pariait sur "Rendez-vous en terre inconnue" qui a séduit 180.000 téléspectateurs et 0,9 % du public.

Gulli misait sur "Rêves d'enfants". Le documentaire a captivé 36.000 téléspectateurs pour 0,2 % du public.

