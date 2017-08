EXCLU - Le journaliste sportif Sylvère-Henry Cissé repéré dans la matinale de Maïtena Biraben va quitter le groupe Canal

Après 8 années aux sports de de Canal+, Sylvère-Henry Cissé ne fera plus partie des effectifs du groupe de la chaine cryptée à la rentrée de septembre.

Sylvère-Henry avait été remarqué à la présentation du journal des sports de la Matinale présentée par Maitena Biraben, et sur différentes chaines du groupe Canal, dont C+ Afrique, Infosport+ et Canal+ Sport. Par ailleurs, il avait rejoint Europe 1 en 2010 pour la présentation du 4h30-6H30 et le Mouv’ Radio France, où il était parvenu à installer une émission de sport entre 2011 et 2014 sur la chaine jeune de Radio France.

Sylvère-Henry Cissé devrait s'orienter vers de nouveaux projets.