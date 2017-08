Vincent Lagaf: "Revenir sur TF1? Je ne veux pas avoir affaire à des gens qui ne connaissent rien à la télé!"

Dans une interview accordée au site de TV Mag, Vincent Lagaf' ne cache pas son envie de revenir à la télévision.

"Les gens me posent sans cesse la question! Des sociétés de production me l’ont demandé aussi.", confie-t-il.

Et d'expliquer: "Je dis oui, mais si je peux faire à ma façon. Si une chaîne me propose quelque chose qui me plaît et me laisse faire comme je veux, je reviendrai. Mais ce ne sera pas pour présenter la météo ou le Loto!"

Une question se pose alors, cette chaîne pourrait-elle être TF1 ? La réponse de l'animateur est plutôt directe!

"Je n’ai pas eu de coup de fil de TF1, excepté pour me proposer deux prestations dans des téléfilms. Je leur ai soumis une idée. Ils m’ont dit que ça ne marcherait pas…"

Et de lâcher: "Je ne veux pas avoir à suivre les conseils de gars qui sortent d’écoles de commerce et qui ne connaissent rien à ce métier! Ils ont surtout peur que leur fauteuil ne soit plus là le lendemain…"

"Aujourd’hui, on fait des adaptations d’émissions qui marchent à l’étranger. Comme si on n’avait pas d’idées en France…, regrette l'animateur.