Audiences TNT: France 5, en tête, frôle le million de téléspectateurs avec "Des trains pas comme les autres"

France 5 proposait un documentaire. Les deux numéros des "Trains pas comme les autres" ont séduit 965.000 téléspectateurs pour 4,9 % du public.

France 4 misait sur du football féminin. "Euro 2017: Pays-Bas/Angleterre" a convaincu 786.000 personnes et 4 % du public.

"Embrassez qui vous voudrez" était diffusé sur C8. Le film a attiré 669.000 téléspectateurs, soit 3,5 % de part de marché.

HD1 pariait sur une série. "Alice Nevers, le juge est une femme" a attiré 662.000 téléspectateurs, et 3,4 % du public.

"Le prix à payer" était proposé par TMC. Le film a convaincu 590.000 personnes, soit 3 % de part de marché.

NT1 diffusait "Babyboom". Les deux rediffusions ont convaincu 496.000 téléspectateurs et 2,8 % de part de marché.

W9 diffusait une série. "Empire" a attiré 404.000 téléspectateurs, soit 2 % de part de marché.

CSTAR proposait un téléfilm. "Piège de feu" a attiré 375.000 téléspectateurs, soit 1,9 % de part de marché.

6Ter misait sur un magazine. "Départ immédiat" a séduit 363.000 téléspectateurs, et 1,9 % du public.

Arte programmait une série policière. "The Killing" a réuni 352.000 téléspectateurs et 1,8 % de part de marché.

France Ô pariait sur un téléfilm. "Famille d'accueil" a captivé 324.000 personnes et 1,6 % du public.

NRJ12 diffusait un magazine. "Dans les secrets de..." présenté par Malika Ménard a captivé 300.000 téléspectateurs, soit 1,5 % de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un magazine. "Non élucidé" a convaincu 296.000 personnes, et 1,5 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Voyage dans l'univers" a séduit 248.000 téléspectateurs et 1,2 % du public.

Chérie 25 diffusait "La fille de l'autre". Le téléfilm a convaincu 180.000 téléspectateurs et 0,9 % de part de marché.

Gulli misait sur un film d'animation. "Kirikou et la sorcière" a captivé 161.000 téléspectateurs pour 0,8 % du public.