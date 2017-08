Deux hommes jugés par un tribunal sud-africain pour avoir frappé puis enfermé dans un cercueil un homme parce qu'il est noir - VIDÉO

C'est un procès incroyable qui est actuellement en cours dans un tribunal d'Afrique-du-Sud.

Deux hommes de type caucasien sont accusés d'avoir agressé un homme de type africain, de l'avoir attaché, frappé, puis jeté de force dans un cercueil pour y mettre le feu.

Les individus ont filmé la scène et la vidéo est particulièrement choquante (voir ci-dessous).

La victime raconte son calvaire au tribunal : "J'avais l'impression qu'ils voulaient me tuer, je les ai suppliés (...) J'avais peur, je tremblais, je pleurais".

Les deux hommes ont été arrêté le 18 novembre dernier et sont poursuivis pour enlèvement, agression et tentative de meurtre. Ils ont tous les deux plaidé non coupable, en expliquant qu'ils souhaitent juste "effrayer" leur victime, qu'ils auraient surpris en train de commettre un vol. Ce procès ravive les tensions toujours vive depuis la fin de l'Apartheid et le combat de Nelson Mandela. Certains se demandent à juste titre pourquoi "les noirs sont encore victimes d'actes racistes de la part des blancs".

Regardez :