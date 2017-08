Une femme gravement blessée par une vachette lors des fêtes de Bayonne devant les caméras d'M6: Des téléspectateurs en colère- VIDEO

Hier soir, Ophélie Meunier présentait un nouveau numéro de "Zone Interdite".

Le magazine était consacré aux "Secouristes bénévoles", notamment aux fêtes de Bayonne qui, chaque année, attirent plus d'un million de fêtards.

Mais une séquence (voir vidéo ci-dessous) a particulièrement révolté les internautes.

Nous vous la proposions en avant-première et en exclusivité avant-hier et a enflammé la "twittosphère" durant la diffusion de l'émission : on y voyait une femme gravement blessée par une vachette déchaînée.

Sur Twitter, de nombreux téléspectateurs ont dénoncé le "comportement débile" de ces hommes et ces femmes qui "provoquent les vachettes" et qui sont ensuite blessés par les bêtes.

Voici quelques tweets postés hier :

Regardez: