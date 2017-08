Matthew McConaughey apprend le décès de Sam Shepard en pleine interview lors de la première de son film - Regardez

Matthew McConaughey a appris la mort de Sam Sheppard à la première de son dernier film "La Tour sombre."

Alors qu'il s'arrête pour répondre aux questions d'un journaliste, ce dernier lui apprend la mort de l'acteur avec qui il a partagé l'affiche du film Mud en 2013.

"Sam Shepard est décédé? Merde. De quoi?"

Et de poursuivre : "J'ai toujours dit à Jeff Nichols que si tu regardes Mud, toute la bande-annonce aurait pu être une seule scène avec lui, assis sur une chaîse, expliquant qui était Mud. Cela aurait été aussi fort. On a perdu un des plus grands, un immense écrivain et acteur", lâche-t-il avant de lui adresser un message. "Je te verrai dans la prochaine vie, Sam."

Sam Shepard est décédé à l'âge de 73 ans. Ce dernier est notamment connu pour ses rôles dans "L'étoffe des héros" et "Les moissons du ciel".



