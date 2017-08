Cinéma: Le film "Valérian" réussit son démarrage en France avec 1,6 million d'entrées lors de sa première semaine d'exploitation

"Valérian et la cité des mille planètes" de Luc Besson, film doté du plus gros budget du cinéma français, a réuni 1.640.681 spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation, quand "Moi, moche et méchant" a continué de séduire.

Les aventures de l'agent spatio-temporel Valérian, adapté de la BD de Mézières et Christin, se placent à la troisième meilleure place pour une première semaine, derrière "Moi, moche et méchant" (1,92 million d'entrées pour sa première semaine) et "Fast and Furious 8" (1,86 million).

Les nouvelles aventures des Minions continuent de séduire, avec plus de 4.420.000 entrées cumulées sur quatre semaines d'exploitation. Avec 565.000 nouveaux spectateurs cette semaine, ce film d'animation repasse devant "Dunkerque" du Britannique Christopher Nolan, qui atteint 540.300 entrées pour sa deuxième semaine.

1. "Valérian et la cité des mille planètes" (nouveauté): 1.640.681 (nouveauté) - Copies: 970

2. "Moi, moche et méchant 3": 565.057 (cumul 4e semaine: 4.421.188) - Copies: 762

3. "Dunkerque": 540.377 (cumul 2e semaine: 1.465.581) - Copies: 672

4. "Spiderman Homecoming": 314.015 (cumul 3e semaine: 1.863.997) - Copies: 442

5. "Les As de la jungle" (nouveauté): 228.475 - Copies: 363

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 26 juillet au 1er août.