SMS sur Simone Veil: Pour la Ministre Marlène Schiappa, les attaques contre la dir com de Macron sont "racistes et sexistes'

La secrétaire d’Etat pour l’Egalité entre les femmes et les hommes est dans le viseur des médias et détracteurs sur les réseaux sociaux. Marlène Schiappa estime que ces derniers relayent de "fausses informations" et veulent lui mettre la tête sous l’eau.

Pour éviter toute mauvaise interprétation, elle affirme faire attention à tout ce qu’elle dit de peur que ce qu’elle prononce sorte de son contexte.

Pourtant, hier, en pleine polémique sur le SMS qu'aurait envoyé la chargé de communication d'Emmanuel Macron sur Simone Veil ("Elle est dead la meuf" ), la Ministre s'est exprimé sur Twitter estimant qu'il s'agit là d'un lynchage médiatique, de sexisme, de racisme...

“Yes, la meuf est dead.” C’est le SMS envoyé par Sibeth Ndiaye, en charge des relations avec la presse à l’Élysée, à un journaliste qui lui demandait si Simone Veil était bien décédée. Le Canard enchaîné le révèle dans son édition du mercredi 2 août, rajoutant que le SMS circule entre conseillers du président.

Dans la matinée, Sibeth Ndiaye, contactée par LCI, avait démenti avoir écrit ce SMS. “C'est totalement faux”, a-t-elle affirmé, ne souhaitant pas faire plus de commentaire.



