Audiences access: La saga de TF1 "Demain nous appartient" au plus bas à 2.4 millions et une nouvelle fois battue par le 19/20 de France 3!

Voici les audiences des "access" de la journée d'hier :

.

TF1: "Demain nous appartient" - 2.426.000 téléspectateurs et % de PDA. L'épisode précédent diffusé mardi soir avait déjà atteint son plus beau score en attirant 2.498.000 téléspectateurs et 17.3% de PDA

France 2: "N'oubliez pas les paroles" - 2.301.000 téléspectateurs et 16.3% de PDA

France 3: "19/20" - 2.653.000 téléspectateurs et 18.2% de PDA

M6: "Chasseurs d'apparts" - 1.231.000 téléspectateurs et 9.9% de PDA

C8: "La télé, même l'été ! Le jeu" - 391.000 téléspectateurs et 2.3% de PDA

.