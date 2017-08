Michal, ancien candidat de la saison 3 de la Star Academy, vient de se marier avec son compagnon Maxim à Paris

C'est sur les réseaux sociaux que Michal, connu dans la saison 3 de la Star Academy, l'a annoncé: il est désormais un homme marié! Un an après ses fiançailles avec Maxim Assenza, les deux hommes viennent de se dire "oui!", à la mairie du 11e arrondissement de Paris.

"Le 28/07/17 je me suis marié à l'homme de ma vie à Paris. Merci à mon mari et à vous tous pour votre soutien durant ces derniers mois et vos gentils messages. Je suis l'homme le plus heureux de la planète! Je vous embrasse", a écrit Michal en publiant une photo de lui et son mari lors de leur mariage.

Et de présenter fièrement sur Instagram son "mari d'amour... Je suis si heureux...", accompagné d'une photo avec son mari Maxim.