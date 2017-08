Scènes surréalistes au cœur de l'aéroport de Rome !

Après avoir reçu des dizaines de plaintes pour vol de la part des clients, la police italienne a décidé d'installer des caméras cachées dans les arcanes de l'aéroport.

Et les images sont flagrantes : on y voit plusieurs employés dérober des smartphones, des ordinateurs et même des liasses de billets...

Les images ont été diffusées au 19.45 d'M6.

Regardez :