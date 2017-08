L'humoriste Jean-Marie Bigard pousse un énorme coup de gueule et s'en prend violemment au fisc - VIDEO

Il y a quelques jours, Jean-Marie Bigard a poussé un coup de gueule sur son compte Twitter.

Dans une vidéo, l'humoriste s'en prend... au fisc.

"J'ai enfin la définition de fisc - vous savez les impôts. Je sais enfin ce que ça veut dire : Fédération internationale de sodomie citoyenne", débute-t-il.

Et d'ajouter : "Vous savez, je suis soulagé. J'avais mal au cul et je ne savais pas pourquoi. Maintenant je me dis 'ah oui d'accord'".

Jean-Marie Bigard a expliqué que le fisc fera l'objet d'un prochain sketch - qu'il appellera "Fist fucking" - dans son prochain spectacle.

"Vous êtes en train de vous dire 'il est fou Jean-Marie, pourquoi il ne ferme pas sa gueule, il va encore avoir un contrôle fiscal'.

Mais j’ai un contrôle fiscal depuis trente ans ! Je suis fiscalement contrôlé depuis trente ans, sans interruption. Ils habitent à la maison, donc je peux leur chier un peu dessus, ce sont des voisins", conclut-il dans sa vidéo de moins d'une minute 30 qu'il invite à "faire tourner".

