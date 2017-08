Le chanteur Kanye West traine son assureur devant les tribunaux et lui réclame 10 millions de dollars!

Kanye West traine son assureur devant les tribunaux, alléguant que Lloyd's of London n'a pas payé les 10 millions de dollars de dédommagement suite à l'annulation de sa tournée de Saint Pablo l'année dernière.

Dans la plainte, déposée au tribunal de district des États-Unis à Los Angeles, le chanteur accuse l'assureur de bloquer et chercher des excuses fragiles pour éviter de payer la police d'assurance.

"Lloyd's aime collecter des primes d'assurance pharamineuses mais pas payer des indemnisations, quelle que soit leur légitimité. "Ils n'ont pas non plus donné quoi que ce soit qui ressemble à une explication cohérente sur la raison pour laquelle ils n'ont pas payé, ni aucune indication qu'ils vont jamais le faire", détaille la plainte" indique la plainte.

Les représentants de l'assureur affirme "qu'ils pourraient ne pas couvrir les demandes d'indemnisation en avançant un argument qui ne tient pas, à savoir que la consommation de marijuana par Kanye a causé son problème médical", poursuit la plainte.

Le rappeur a été hospitalisé le 21 novembre 2016 et a annulé les 21 dernières dates de sa tournée. Deux jours plus tôt, il a terminé son show de Sacramento après quelques chansons et une longue tirade qui comprenait des attaques contre Beyonce et Mark Zuckerberg.



