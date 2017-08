Canicule: Le Gard rejoint les douze départements du Sud-Est placés en vigilance orange

16h02: Le Gard rejoint les douze départements du Sud-Est placés en vigilance orange canicule

L'alerte est maintenue pour Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Var (83) et Vaucluse (84).



.



.

07h21: Douze départements du Sud-Est sont placés en vigilance orange pour canicule, a confirmé Météo-France, dans son bulletin publié mercredi à 06h00.

L'alerte canicule concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

La fin de cet épisode canicule est prévu "au plus tôt" jeudi à 21h00.

En revanche, l'alerte orage concernant les départements de l'Ain, Allier, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Loire, Haute-Loire, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et Territoire-de-Belfort, a été levée, comme prévue, dans la nuit.

"En cette fin de nuit il fait déjà chaud en région lyonnaise avec un peu plus de 21 degrés, autour de 25 degrés vers Nice, et il fait très chaud en Corse où on relève déjà plus de 31 degrés ponctuellement comme à Marignana ou vers l'Ile-Rousse", selon Météo-France.

"Les températures maximales mercredi en journée dépasseront facilement les 34 degrés sur le Lyonnais et le Dauphiné, 36 degrés en vallée du Rhône, et dépasseront souvent les 38°C en région PACA, voire ponctuellement plus en Corse pour les jours à venir", annoncent les prévisionnistes.

Mardi, les températures ont atteint plus de 36°C en vallée du Rhône, 32 à 33°C en plaine lyonnaise et dans le Dauphiné. En PACA, on a relevé 40,6°C à Carpentras, 37,9°C à Avignon, 37,3°C à Marignane et à Apt.

En Corse, les températures ont atteint les 42°C à Sartene, 40°C à Oletta, 39.2°C au Cap Corse, 38.8°C à Sampolo et 38°C à Conca.