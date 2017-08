George Clooney et sa femme Amal vont financer l'éducation de 3.000 enfants syriens au Liban

George et Amal Clooney ont fait savoir qu'un partenariat avait été mis en place entre The Clooney Foundation for Justice et Google pour ouvrir sept écoles publiques au Liban pour les enfants réfugiés syriens.

"Des milliers d'enfants réfugiés syriens sont confrontés au danger, le danger de ne jamais être un élément productif de la société. Une éducation formelle peut permettre de changer cela", ont indiqué Amal et George Clooney.

La crise des réfugiés syriens demeure la plus grande crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Liban, qui compte la population de réfugiés par habitant le plus élevé au monde, a été particulièrement touché par un afflux de plus d'un million de réfugiés syriens.



The Clooney Foundation for Justice s'associe à... από morandini