Stevie Wonder et d'autres artistes se mobilisent contre les coupes en aide internationale de Donald Trump

Stevie Wonder et Green Day seront les têtes d'affiche d'un concert new-yorkais de soutien à la lutte contre la pauvreté dans le monde, quand le président américain Donald Trump veut sabrer l'aide internationale américaine.

Pharrell Williams, le duo de DJ The Chainsmokers ainsi que The Killers seront eux aussi mobilisés le 23 septembre pour le Global Citizen Festival, en plein coeur de New York à Central Park, ont indiqué les organisateurs.

Pour Stevie Wonder, ce festival arrive "à un moment crucial". "Quand nous nous engageons pour des questions de vie ou de mort, nous montrons un amour divin", a ajouté le chanteur aveugle.



Acrobata muere tras caer en el Festival Mad... από morandini