La 6ème saison de la série "Rizzoli & Isles" sera lancée le lundi 21 août à 20h55 sur France 2

Le lundi 21 août prochain, France 2 lancera en prime-time la saison 6 de la série Rizzoli and Isles.

Le site Internet Entertainment Weekly avait rapporté que la septième saison de la série américaine "Rizzoli & Isles" sera la dernière.

Résumé :

Cap sur Boston, dans le commissariat de police où officient Jane Rizzoli, la flic dure à cuire, et Maura Isles, le médecin légiste toujours looké.

Ce duo atypique mais résolument efficace agit et interagit dans les enquêtes policières.

Si elles sont aussi différentes dans l’approche d’une affaire criminelle, elles sont néanmoins complémentaires : les informations scientifiques apportent et/ou renforcent des éléments déclencheurs dans la résolution des enquêtes.

Au-delà du travail, elles sont aussi amies dans la vie : l’une ne va pas sans l’autre.

Côté professionnel, elles sont au top : Rizzoli est toujours aussi efficace que pugnace et fait l’unanimité au commissariat, si bien que son petit frère Frankie lui a emboîté le pas en intégrant son service.

Isles, médecin légiste toujours aussi brillante, cartésienne et pragmatique, en bouche un coin avec ses autopsies ultra poussées et ses analyses de scènes de crime. En revanche, côté cœur, il y a encore du boulot pour notre duo d’enquêtrices.

Après moult déboires dans les saisons précédentes, la romance et l’amour n’auront pas beaucoup leur place dans leur quotidien. Cependant, l’arrivée de Dr Kent Drake, nouvel assistant du Dr Isles, ne va pas les laisser indifférentes.

Le drame aura donc raison de l'amour dans cette nouvelle saison, où une intrigue va peu à peu prendre de l'importance et impacter les personnages, à commencer par Jane et Maura. Des indices, de petits événements par-ci par-là poseront les jalons du drame qui va jaillir au grand jour.

Les enquêtes de chaque épisode ne vont pas non plus en s’arrangeant, tant l’espèce humaine regorge d’ingéniosité sordide et morbide dans l’exécution de meurtres.

Les réactions parfois spontanées de Jane devant les scènes de crime illustrent bien la désillusion et le désenchantement de ces flics confrontés quotidiennement au pire.

Pourtant, Jane a des sursauts d’ironie ou de colère comme si elle ne voulait pas céder au fatalisme.

Et lorsque l’enjeu criminel est de taille, son orgueil de flic prend le dessus : tout en saluant la technique de l’auteur, elle veut être celle qui l’arrêtera. En cela, Maura est la partenaire essentielle pour mener à bien une enquête difficile ou complexe.

Mais Rizzoli et Isles peuvent aussi compter sur une équipe fiable et solide.

Avec Korzak, Frankie, Nina et le nouveau venu, Kent, c’est une équipe entière qui est dédiée à la résolution d’une ou de plusieurs enquêtes.

L’expérience, la fougue, l’esprit vif, la rigueur, la technicité, l’intelligence des uns et des autres forment une complémentarité qui les poussent à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Et que serait Rizzoli & Isles sans la présence de la Mamma ?

Angela Rizzoli, dont les plats pourraient faire avouer le meurtrier le plus insensible de la Terre, reste plus que jamais le pilier et le centre des histoires, voire des querelles entre Jane, Frankie et Maura.

es interventions relèvent le plus souvent de la comédie et donnent de l’humanité aux personnages. Parce que si Jane est une dure à cuire, elle ne peut rien face à sa mère… et inversement !