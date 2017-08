TMC et C8 vont diffuser le mardi 22 août à la même heure, en prime, un documentaire sur la vie de Diana

Le mardi 22 août en prime , C8 et TMC diffuseront à la même heure un documentaire sur la vie de Diana.

C8 proposera le documentaire évènement de la chaîne HBO sur Diana.

Résumé:

Dans ce documentaire exclusif et inédit marquant les 20 ans de la mort tragique de Diana, princesse de Galles, leurs Altesses Royales, le prince William et le prince Harry parlent ouvertement de leur mère et de l'influence qu'elle a eu sur leur vie.

Les princes sont filmés en regardant un album familial privé qui a été assemblé par la princesse Diana et rappelle quelques uns des moments les plus joyeux et mémorables de leur enfance avec leur mère.

Ce documentaire met également en lumière le travail de Diana et la détermination de ses fils à poursuivre ses nombreuses actions humanitaires.

Pour la première fois découvrez les témoignages inédits de Sir Elton John, de son frère Earl Spencer, de son ami Harry Herbert, ainsi que des membres du personnel de la princesse.

Quant à TMC, elle proposera "Diana, le destin tragique d'une icône".

Résumé:

31 août 1997 : C’était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Un accident effroyable fera trois morts et un blessé grave… Parmi les victimes, une jeune femme, sans doute parmi les plus connues au monde et les plus appréciées aussi : Lady Diana, Princesse de Galles.

De son adolescence à son mariage au Prince Charles en 1981 jusqu'à sa mort dans un tragique accident de voiture sous le Pont de l'Alma à Paris, TMC vous propose un document exceptionnel dans lequel plusieurs témoignages et des images rares nous éclairerons sur cette icône ultra médiatisée mais parfois compliquée et imprévisible.

Surnommée la Princesse des cœurs, toute sa vie, elle aura cherché sa place dans un mariage bancal au sein d’une famille royale pas toujours bienveillante…

Concernant l’accident, de nombreuses théories du complot ont circulé : Diana a-t-elle été tuée intentionnellement ? Pour certains, il s’agit d’un assassinat de Diana et son ami Dodi Al-Fayed. La famille royale et les services secrets britanniques sont un temps soupçonnés… Alors, que s’est-il réellement passé ?

Quant à ses fils, pour la mémoire de leur mère, les princes Williams et Harry continuent aujourd’hui d’œuvrer pour les causes qui lui tenaient à cœur !

Par l’intermédiaire de la journaliste américaine Gayle King, vous allez pénétrer chez Diana, dans sa première et dernière demeure, à Althorp, domaine ancestral des Spencer. Plusieurs personnes proches de la défunte princesse se confient pour évoquer son souvenir comme ses enfants, les princes William et Harry, ses amis Lana Marks et Richard Kay, Patrick Jephson, son secrétaire particulier, Ken Wharfe, son garde-du-corps, également Sally Bedell Smith, spécialiste de la monarchie britannique, Trevor Rees-Jones, garde-du-corps de Dodi Al-Fayed…

TMC vous présente un portrait intime de Diana qui, 20 ans après sa disparition, demeure une figure emblématique et garde une image de mère dévouée et de princesse glamour au grand cœur.

A noter que le lendemain, le mercredi 23 août, France 3 proposera à son tour un documentaire à 20h55 consacré à Diana, intitulé "Lady Di, la femme qui s'était trompée de vie".

Ce documentaire a été réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette.

Résumé:

Septembre 1997. Une semaine après l’accident qui pulvérisa sa voiture sous le tunnel de l’Alma, à Paris, la famille royale au grand complet assistait aux funérailles de la princesse Diana. Pourtant, pour la monarchie anglaise, cela faisait plusieurs années que la jeune femme était déjà morte.

Cinq ans plus tôt, les confidences que Diana avait faites au journaliste Andrew Morton et qu’il avait publiées dans un livre à scandale avaient fait trembler Buckingham palace, et depuis cette date, la rupture était consommée entre le Palais et la princesse.

Les dernières années de la vie de Diana, ponctuées par une série de révélations sulfureuses, avaient donné lieu à une véritable guerre entre la cour d’Angleterre et celle que le peuple anglais continuera d’appeler jusqu’à sa mort et bien des années après : la « princesse des cœurs ».

Mais comment expliquer que cette jeune femme de 36 ans, présentée dans un premier temps comme docile, soit devenu un adversaire aussi implacable du Trône ?

Et comment comprendre que sa vie ait été, au final, si tragique ? Eh bien, c'est ce qui a donné envie à Gérard Miller et Anaïs Feuillette de faire ce film.

Suivre pas à pas les aventures de cette rebelle improbable et comprendre l'impuissance de la monarchie britannique à empêcher le conte de fée qu'elle avait tenté de vendre au monde entier de se transformer en pur cauchemar.