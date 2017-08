Beyoncé et Jay-Z recrutent dix-huit personnes pour s’occuper de leurs jumeaux Sir et Rumi

Le 13 juin dernier, Beyoncé et Jay-Z accueillaient Sir et Rumi, leurs jumeaux. Plus d'un mois après ces naissances, dix-huit personnes ont été engagées pour s'occuper des deux bambins.

Cette équipe est composée de six nounous, trois par bébé. Chacune touchera 100.000 dollars par an, comme le rapporte le site anglais Metro. A noter que Blue Ivy, leur première fille âgée de 5 ans, a de son côté deux nounous.

Le couple a également fait appel à un conseiller financier et à des experts en communication afin de gérer les noms - qui ont été déposés - des deux nouveau-nés.

Le 14 juillet dernier, sur le réseau social Instagram, Beyoncé dévoilait la première photo de ses deux nouveaux enfants.

