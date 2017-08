La série de Netflix "Thirteen Reasons Why" fait bondir les recherches des ados sur les différentes façon de se suicider

La série controversée "Thirteen Reasons Why", diffusée sur Netflix et qui raconte l'histoire d'une adolescente mettant fin à ses jours, a provoqué une nette augmentation des recherches sur internet sur le suicide et les moyens de se suicider, selon une étude parue dans le Journal of the American Medical Association, Internal Medicine.

Cette dernière n'a pas observé l'évolution du nombre de suicides. Mais elle a constaté un accroissement de 19% des recherches sur ce sujet ce qui est préoccupant, estiment les scientifiques, exhortant Netflix à retirer sa série pour la modifier.

"Il y a eu entre 900.000 et 1,5 million de recherches supplémentaires sur le suicide durant les 19 jours ayant suivi la diffusion de la série", précise Mark Dredze, professeur de science informatique à l'université Johns Hopkins. Des requêtes telles

"Comment se suicider" ont augmenté de 26% tandis que des mots clé "se suicider" étaient en hausse de 18% et "comment mettre fin à ses jours" de 9%. Des recherches sur "la prévention du suicide" ont fait un bond de 23%.

Les chercheurs ont analysé les tendances des recherches sur Google aux Etats-Unis entre le 31 mars, premier jour de diffusion de la série, et le 18 avril. Ils ont arrêté leur étude à cette date en raison du suicide en prison de l'ancienne vedette de football américain, Aaron Hernandez le 19 avril qui aurait faussé leurs travaux.

Les auteurs ont comparé les données recueillies avec celles des trois mois ayant précédé la diffusion de la série. "Thirteen Reasons Why" --"Treize raisons pourquoi"--, populaire chez les jeunes, montre un ami écoutant le journal enregistré par une adolescente avant qu'elle ne se suicide et dans lequel elle décrit ses difficultés.

Il n'est pas vraiment possible de savoir si certaines de ces recherches sur internet sont directement liées à des suicides mais de précédentes études ont mis en évidence un lien entre un accroissement de ces recherches sur les moyens de mettre fin à ses jours et l'acte lui-même, relève John Ayers, professeur à la faculté de santé publique de l'université d'Etat de San Diego.

La diffusion de "Thirteen reasons why" a coïncidé avec une sensibilisation aux moyens d'empêcher le suicide. Le compte Twitter de la série contient notamment un lien vers 13reasonswhy.info, avec numéros d'assistance à contacter et informations de prévention dans le monde entier.

Mais "nos résultats confortent les pires craintes des critiques de cette série selon lesquels elle a peut-être inspiré un grand nombre de personnes avec des idées suicidaires à passer à l'acte en recherchant des informations sur comment procéder", poursuit le chercheur. "Nous avons toujours pensé que cette série susciterait davantage de discussions sur ce sujet difficile et cette intéressante étude quasi-expérimentale le confirme", a réagi Netflix dans un communiqué.



