Michelle Obama confie être toujours victime de racisme: "Il y en a toujours qui ne voient que ma couleur de peau"

Michelle Obama était l'invitée au 30e anniversaire de la Fondation des Femmes à Denver dans le Colorado. L'ex première damee des Etats-Unis a réouvert le débat sur la discrimination dont elle est toujours victime. Elle ne comprend pas et s'interroge "après huit ans de travail acharné pour ce pays" rapporte CNN.

Et d'ajouter : "Les gens ne me voient pas pour ce que je suis à cause de ma couleur de peau".

Elle convient aussi qu'"en tant que femme elle a subi d'autres désagréments : "on endure toutes sortes de blessures au point que l'on ne réalise même plus avoir été blessée. Nous vivons avec ces blessures et en souffrons tous les jours. Et pourtant, on s'en remet".

"Les gens de ce pays sont profondément bons, géné­reux et honnêtes. N'ayez pas peur de votre propre pays. Les gens sont bons", a-t-elle a conclu.



