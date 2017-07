Audiences juillet: TF1 reste leader, France 2 et France 3 en progression alors que M6 baisse - C8 en tête de la TNT - Les chaînes infos chutent

Les audiences des chaînes historiques ont évolué en ordre dispersé en juillet, France 2 profitant du Tour de France, et M6 chutant après avoir bénéficié de l'Euro de football l'an dernier à l'inverse de TF1 qui s'est pratiquement stabilisée.

Sur fond de nouvelle baisse de la durée moyenne d'écoute de la télévision (- 2 minutes à 3h20), la Une a maintenu sa première place en juillet. Après un été 2016 éprouvant, elle est presque parvenue à maintenir sa part d'audience (pda), en baisse malgré tout de 0,1 point par rapport à un an plus tôt à 18,8 points. La chaîne, qui avait vu son audience chuter de 1,6 point en juillet 2016, malgré la diffusion de plusieurs matchs de l'Euro de Football, a bénéficié cette fois du lancement réussi du feuilleton quotidien "Demain nous appartient", mais aussi de très bon scores pour les journaux télévisés.

France 2 tire son épingle du jeu avec une progression de 0,2 point à 15,6%, aidée notamment par le Tour de France, qui a séduit en moyenne 3,8 millions de spectateurs du 1er au 23 juillet avec 38,4% de pda.

M6, après avoir profité à fond de l'Euro 2016, chute à l'inverse de 1,4 point, à 9,8% de part d'audience. La chaîne avait explosé ses records le 10 juillet 2016 en réunissant 20,8 millions de téléspectateurs pour la finale de l'Euro entre la France et le Portugal, dont elle avait l'exclusivité pour la diffusion en clair, lui permettant de réaliser la meilleure audience de l'année toutes chaînes confondues.

France 3 réalise la plus forte progression au sein des chaînes historiques, gagnant 0,3 point à 9,5% de pda, alors que Canal+ s'effrite (-0,1 point sur un an à 0,8%) et reste ainsi à son pire niveau auquel elle était déjà tombée en juin.

Arte cède elle aussi 0,1 point à 2,1%.

Parmi les chaînes de la TNT, C8 cède 0,2 point à 2,6%, W9 est stable à 2,5%, tandis que France 5 gagne 0,4 point à 3,3% et France 4 0,1 point à 2,1%.

Par groupes, France Télévisions, en grande forme, progresse de 0,9 point à 31,2%. De son côté, TF1 monte de 0,6 point à 25,9%, porté par HD1, NT1 et LCI, qui gagnent chacune 0,3 point de pda à 2,2%, 1,9% et 0,6% respectivement, compensant un repli de 0,2 point de TMC à 2,4%.

BFMTV reste en tête des chaînes d'info malgré une baisse de 0,3 point à 2,8% de pda, tandis que CNews poursuit sa dégringolade à 0,5% (-0,7 point).



Le pari de l'été de TF1: A 19h20, la chaîne... by morandini