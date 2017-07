Apple diffuse par erreur les informations sur son iPhone 8 qui ne sortira que dans plusieurs semaines ! Tout est ici...

Est-ce vraiment une erreur de la part d'Apple ou simplement une façon intelligente de lancer le buzz autour de l'iPhone 8 ? Toujours est-il que depuis quelques heures, tout le monde des fanas de téléphone s'agite après la mise en ligne, brièvement d'une version du logiciel de HomePod, son enceinte connectée pour la maison attendue en fin d'année. Car, en plus des détails que le logiciel donne sur l'enceinte, le logiciel cachait un schéma du design de l'iPhone 8 . On peut y voir la face avant du smartphone et la présence d'un écran bord à bord qui recouvre la quasi-totalité de la surface. Seuls les capteurs (caméra avant…) viennent légèrement mordre sur le haut de l'écran.

Ce dessin confirme également la disparition du traditionnel bouton d'accueil présent sur les iPhone depuis la sortie du premier modèle, en 2007. Ce dernier devrait vraisemblablement être intégré directement dans l'écran.

Le smartphone pourrait aussi être compatible avec la recharge sans fil. Ce modèle "anniversaire" s'annonce très coûteux. Selon plusieurs sources, son prix pourrait dépasser les 1.000 dollars.

Un système de reconnaissance faciale va bel et bien faire son apparition. Les développeurs ont en effet trouvé plusieurs mentions à un système "FaceDetect" dans les lignes de code.

Ce capteur, qui sera présent sur la face avant de l'iPhone 8, devrait permettre de déverrouiller l'appareil, mais aussi de valider les paiements réalisés avec Apple Pay, le système de paiement d'Apple.

