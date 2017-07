Disparition de Jeanne Moreau: "Ces dernières années, elle se sentait abandonnée car elle ne pouvait plus jouer" (Jean-Pierre Mocky)

Ce matin sur BFM TV, c'est avec une certaine émotion que Jean-Pierre Mocky a rendu hommage à Jeanne Moreau décédée cette nuit. Mais surtout, le réalisateur a révélé que la voix de l'actrice, qui était l'un de ses atouts, était aussi et surtout une souffrance pour elle. A la fin de sa vie notamment, elle se confiait souvent à Jean-Pierre Mocky au sujet des personnes qui se moquaient d'elle et son timbre.

"Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la façon dont on s'est foutu de sa gueule en l'imitant", a-t-il expliqué.

Et d'ajouter: "Quand elle a vieilli, elle a pris une voix un peu particulière, la voix de quelqu'un d'âgé. Et il y avait des tas de gens qui se moquaient d'elle. On l'imitait dans le sens vraiment très négatif. Je leur en voulait car on la ridiculisait", a-t-il poursuivi. Et de se souvenir d'une conversation qu'il avait eue avec Jeanne Moreau: "Un jour, je l'a rencontrée, elle me dit "Tu te rends compte, on se fout de ma gueule comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi se moquer de moi comme ça ?'".

Et Jean-Pierre Mocky d'expliquer que ces dernières années ,elle se sentait "abandonnée": "Elle se sentait abandonnée parce qu'elle ne pouvait plus jouer, et ça lui manquait énormément." "La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit qu'elle voulait jouer. Mais elle n'en avait pas la force de le faire. Elle était très faible et avait beaucoup de mal à travailler"a-t-il raconté.