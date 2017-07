Ce matin, Jeanne Moreau, qui avait notamment obtenu le César de la meilleure actrice en 1992 ainsi que deux César d'honneur a été retrouvée morte dans son appartement parisien.

Dans un communiqué, l'Elysée a tenu à rendre hommage à l'actrice.

Emmanuel Macron et son épouse ont présenté leur "sincères" condoléances "à sa famille, à ses amis, au monde du cinéma et du théâtre et de la télévision".

Regardez :