Passionné de dinosaures un jeune de garçon de 10 ans corrige une erreur du Musée d’histoire naturelle de Londres

Un jeune garçon de dix ans atteint du syndrome d’Asperger et passionné par les dinosaures a corrigé une erreur du Musée d’histoire naturelle de Londres !

Selon selon le Huffington Post, alors qu'il visite avec ses parents le prestigieux Musée, le garçon s’aperçoit que le dessin d’un dinosaure ne correspond pas à la légende qui indique un "Oviraptor", alors que c'est "un Protoceratops". "J’ai vu que la forme ne correspondait pas", explique l’enfant interrogé par la BBC.

La direction de l'institution a adressé une missive au jeune garçon pour le remercier.

"Tu as en effet raison, la légende ne correspond pas à l'Oviraptor. J'en ai parlé avec l'équipe qui s'occupe de cette exposition et avec le Professeur en paléontologie Paul Barret et nous allons corriger."