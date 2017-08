Météo France: 23 départements en vigilance orange orages ce matin - Le quart sud-est sera en vigilance jaune canicule à compter de 16 heures

07h25: La vigilance orange a été étendue aux départements suivants : l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort. Onze ont été maintenus en vigilance orange : l'Allier, l'Aube, la Côte-d'Or, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme et l'Yonne. La vigilance est levée en revanche pour neuf départements : les Ardennes, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Indre, le Loiret et la Haute-Vienne. La fin de l'événement orageux est prévue pour mercredi à minuit.

Un foyer orageux parfois fort traverse ce matin l'ouest de la Bourgone, le sud de la Champagne et la Lorraine. Après une accalmie en fin de matinée et mi-journée, l'activité orageuse va reprendre dans l'après-midi, précise l'organisme. Des orages parfois violents concerneront les régions allant de Massif central au Jura et à l'Alsace. Ils seront accompagnés localement de fortes rafales de vent jusque 100 km/h, de grêle et précipitations soudaines (40mm en peu de temps).

De plus, un grand quart sud-est passe en vigilance jaune canicule à compter de 16 heures. Ce sont surtout les températures minimales qui seront remarquables cette nuit au bord de la Méditerranée atteignant ou dépassant par endroit les 25 degrés, souligne Météo France.

16h14: Ce sont désormais vingt départements qui sont en vigilance orange orages.

Six départements (Charente, Côte-d'Or, Loiret, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle et Moselle) rejoignent les quatorze départements déjà en alerte.



10h34: Météo France vient de placer quatorze départements du centre et du nord-est de la France en vigilance orange orages.

Cette alerte concerne les départements suivants : Allier, Ardennes, Aube, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Marne, Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne et Yonne.

"A partir de ce soir une forte activité orageuse va se mettre en place de l'ouest du massif Central jusqu'au Luxembourg. Durant la nuit prochaine ces orages pourront être violents accompagnés de grêle et d'une forte activité électrique. Des rafales de vent sont également possibles", précise Météo France.

