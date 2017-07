Des éleveurs fondent en larmes devant les caméras de France 2 en voyant leur troupeau de brebis tué en pleine nuit par une attaque d'ours - Regardez

Désespoir, colère, tristesse : les mots manquent pour définir la situation vécue par ces éleveurs d'Ariège qui ont perdu plus de 200 brebis.

En cause, une attaque d'ours qui a saccagé tous les troupeaux !

"On n'est plus des bergers, on est les gardiens de la nécropole, voilà. Les huissiers des cadavres. On a fait 40 ans de montagne ensemble, jamais c'était comme ça, c'était le plus beau métier du monde", lâche Gilbert Gilles, un éleveur en larmes devant les caméras de France 2.

Regardez :