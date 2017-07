Dès l'année prochaine, le contrôle technique sera plus strict et plus cher ! Découvrez pourquoi - VIDEO

A partir de l'année prochaine, le contrôle technique va changer ! Il sera plus sévère et plus cher.

Celui-ci passera à 400 points de contrôle contre 124 aujourd'hui, ce qui entraînera une hausse du tarif.

Interrogé par M6, un automobiliste explique que c'est "abusé".

Autre changement : votre véhicule pourra être immobilisé pour plusieurs motifs, comme un feux stop défectueux, un disque de frein excessivement usé, ou encore une absence de rétroviseurs.

.

Regardez

.