Indre-et-Loire : Un SDF réduit en esclavage pendant cinq ans par un couple en échange d'un hébergement

En 2012, un sdf a été recueilli par des gens du voyage dans le Lochois rapporte France Bleu. Mais très vite, sa vie va se transformer en un véritable cauchemar.

Après lui avoir confisqué ses papiers d'identité, ce couple surnommé par la presse locale "les Thenardiers" en référence au roman de Zola ,vont faire de cette homme leur esclave avec un cahier des charges bien précis à respecter.

Il devait se lever plus tôt que le couple pour être à leur disposition, faire le ménage, tondre la pelouse, s'occuper des animaux ou toutes sortes d'autres corvées.

Enfin, l'ancien SDF avait pour repas les restes de la famille. Sa chambre se trouvait au fond du jardin sur des coussins empilés dans une remorque de camion de 7m3.

Il y a quelques jours et à 59 ans,ce dernier a porté plainte et ceux qui ont abusé de lui pendant des années ont été mis en examen pour "traite d’être humain" et placés sous contrôle judiciaire.



