Nice - La photo d'un représentant de l'aéroport de Nice frappant un passager avec un bébé dans les bras fait scandale dans le monde !

A Nice, un passager portant un bébé dans ses bras, a été violemment frappé au visage par un agent représentant de l'aéroport de Nice. La photo est ce matin sur tous les sites américains et britanniques, les passagers étant anglais.

Selon des témoins de la scène, cités notamment par le quotidien britannique The Guardian, la situation s’est envenimée en raison du faible niveau d’information donné aux passagers. Ces derniers, dont le vol de Nice vers Luton, dans le centre de l’Angleterre, a été retardé de treize heures, se plaignaient aussi d’être agglutinés dans un espace restreint, sans pouvoir nourrir convenablement leurs enfants

Une altercation confirmée par les autorités aéroportuaires ce dimanche :

"L'Aéroport Nice Côte d'Azur confirme l'altercation intervenue hier soir entre un passager et un agent d'une société de sous traitance, qui ont tous deux été pris en charge par la DDPAF (Direction départementale de la police aux frontières), intervenue immédiatement."

"Quelle que soient les circonstances, la direction de l'aéroport condamne cet incident avec la plus grande fermeté et a par ailleurs immédiatement exigé que dès à présent ce personnel soit suspendu dans l'attente de l'enquête qui en déterminera les circonstances", fait encore savoir la direction de l’aérogare sur sa page Facebook.

"Les images des caméras de vidéosurveillance ont été transmises à la DDPAF qui déterminera après enquête les circonstances exactes et les suites à donner à cet incident", conclut-elle.

MISE A JOUR

Easy Jet:

« easyJet a exprimé son inquiétude suite à l’incident survenu à Nice entre un passager et un employé d’un sous-traitant de l’aéroport de Nice. Ce dernier n’est pas un membre du staff easyJet et ne travaille pas pour la société de gestion des opérations au sol employée par easyJet à Nice. easyJet a immédiatement fait remonter ce point à l’aéroport de Nice et à son assistance spéciale gérée par la société Samsic et comprend que la personne en question a été suspendue.

easyJet s’excuse auprès de ses passagers du retard du vol EZY2122 Nice-Londres Luton du 29 juillet. Le départ à Nice a été retardé à cause d’un problème technique lié au ravitaillement en carburant de l’appareil, le camion-citerne ayant démarré après l’opération en étant toujours raccordé à l’avion entraînant ainsi des dommages sur l’appareil.

La tentative de remplacement de l’appareil et de l’équipage depuis la base de Lyon n’ayant pu aboutir, un avion et un équipage de bord ont été envoyés depuis Londres Gatwick pour opérer le vol. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour organiser ce vol afin que les passagers puissent arriver à Londres Luton au plus vite malgré un retard conséquent.

Les agents d’easyJet au sol à Nice ont informé les passagers de leur retard et le service Flight Tracker a été mise à jour 7 fois. Les agents au sol leur ont également fourni des bons de restauration.

La sécurité et le bien-être de nos passagers est notre première priorité. »

Aéroport de Nice:

« L'aéroport Nice Côte d'azur confirme l'altercation intervenue hier soir entre un passager et un agent d'une société de sous-traitance, qui ont tous deux été pris en charge par la DDPAF, intervenue immédiatement.