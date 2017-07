Un incendie s'est déclaré cette nuit dans la raffinerie Shell de Rotterdam aux Pays-Bas, la plus importante d'Europe

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans la raffinerie Shell de Rotterdam aux Pays-Bas, la plus importante d'Europe, entraînant l'arrêt d'une partie du site.

"Le feu a pris cette nuit dans une centrale électrique à haute tension de la raffinerie Shell Pernis de Rotterdam", a déclaré un porte-parole de Shell.

L'incendie a été maîtrisé par les pompiers au petit matin, peu avant 6h00 locales, mais de gigantesques flammes étaient encore visibles de très loin au-dessus de la raffinerie. "Plusieurs unités sont à l'arrêt et, pour des raisons de sécurité, nous brûlons à la torche les gaz restants à l'intérieur", a expliqué le porte-parole, ajoutant que ce processus était "totalement contrôlé" et que la société "essaie de limiter ce brûlage pour ne pas trop déranger les habitants des alentours." Shell Pernis à Rotterdam est, avec environ 60 usines, la plus grande raffinerie d'Europe.



Nicolas Hulot annonce la fin de la vente des... by morandini