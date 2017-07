La députée Laurianne Rossi (En marche) affirme avoir été frappée ce matin par un opposant politique à Bagneux - Le Premier Ministre exprime sa solidarité

15h23: C'est la première fois qu'un député LREM est agressé. La jeune députée se dit par ailleurs "très touchée" par les nombreuses réactions des personnalités politiques sur Twitter:

15h01: Sur son compte Twitter, la députée a posté deux messages

14h55: Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a évoqué un acte "injustifiable et irresponsable" et l'a assuré de son amitié.

14h49: L'agresseur a parcouru une vingtaine de mètres selon elle, avant d’être rattrapé par des militants et des commerçants, qui l’ont maîtrisé et ont ensuite attendu la police.

14h42: le Premier Ministre réagit à l'agression

14h40: Laurianne Rossi, députée La République en marche des Hauts-de-Seine, raconte à franceinfo son agression, dimanche 30 juillet, sur un marché de Bagneux. La parlementaire se trouve alors avec une quinzaine de "marcheurs" afin de distribuer le "Cahier d'été" de son parti. Comme à son habitude, elle échange avec les habitants de sa circonscription. Vers 11 heures, un homme l'aborde.

"Il était clairement hostile à Emmanuel Macron. Il parlait des députés godillots mais l'échange était calme", se souvient-elle. Puis, soudain, les choses prennent une toute autre dimension. "Tout d'un coup, il m'a mis un violent coup de poing dans la tempe", raconte-t-elle, très choquée.

"Personne ne l'avait vu venir, j'étais sonnée". L'homme s'enfuit mais "quelques commerçants et les marcheurs partent à sa poursuite" et réussissent à le maîtriser quelques mètres plus loin.

14h37: La députée Laurianne Rossi (En marche) affirme avoir été agressée dimanche matin sur un marché de Bagneux



