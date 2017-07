EN DIRECT - Gare Montparnasse: Le trafic TGV reste perturbé - Tous les trains stoppés de 22h à 6h pour vérifier les réseaux électriques

14h57: Franceinfo rapporte que tous les trains seront stoppés à partir de 22 heures ce soir à la gare Montparnasse afin de vérifier les réseaux électriques.

Le trafic ne reprendra qu'à partir de 6h, demain matin.



"Afin de permettre la reprise des travaux, le trafic TGV à destination de Paris Montparnasse sera réduit en fin de journée", explique la SNCF sur son site Internet.



La SNCF indique que l'origine de la panne, qui a provoqué l'interruption totale du trafic hier, n'est toujours pas identifiée.

Ce matin, Rachel Picard, la directrice générale de SNCF Voyages, expliquait que les équipes n'ont pas eu suffisamment "le temps de faire les investigations cette nuit".

«On tâchera de fermer plus tôt ce (lundi) soir de façon à donner un maximum de temps aux équipes de techniciens (...) pour rechercher la panne et effectuer les réparations», a-t-elle ajouté.

10h24: «On sait qu’il y a eu un problème de gestion des priorités à la SNCF pendant de longues années», a fait valoir de son côté sur France Inter, Gilles Le Gendre, député de Paris (REM).

«On a priorisé les lignes à grande vitesse aux dépens des lignes de proximité et c’est ça qu’on va corriger dans les semaines, les mois et les années qui viennent», a-t-il ajouté.

10h00: «Aujourd’hui, on s’intéresse beaucoup à cette question parce que c’est un moment de départ en vacances», a souligné sur Europe 1, Olivier Faure, chef de file des députés socialistes à l’Assemblée, rappelant que le problème est «quotidien», notamment «sur toutes les lignes d’Ile-de-France».

09h37: La SNCF affirme que le trafic ne reviendra pas à la normale aujourd'hui

08h26: Le trafic restait perturbé lundi à la gare Montparnasse, la SNCF prévoyant le départ de "3 trains sur 4" pour les TGV et recommandant de privilégier le report du voyage.

"On va annuler quelques trains, on va en regrouper d'autres. On va réussir à faire partir 3 trains sur 4 aujourd'hui pour les TGV", a déclaré à franceinfo Rachel Picard, la directrice générale de SNCF Voyages. En ce qui concerne les autres trains (TER, Transilien, Intercité), "le trafic sera normal", a-t-elle précisé. Le départ du premier train était prévu entre 07H00 et 07H30. Mme Picard a toutefois précisé qu'elle conseillait "plutôt de reporter" son voyage si possible, puisque les conditions en gare "ne vont pas être idéales encore aujourd'hui (lundi)".

DIMANCHE 30 JUILLET

18h00: La SNCF recommande aux voyageurs de «consulter les canaux d'info-Trafic avant de se rendre» dans cette gare qui dessert la Bretagne et le Sud Ouest Selon Matthieu Chabanel, les échanges de billets «se feront de manière gratuite».

Pour assurer le transfert vers les gares d'Austerlitz et de Lyon, «des bus ont été mis en place et un renfort de la ligne d'autobus 91» (Montparnasse vers Austerlitz) a été demandé à la RATP, selon le porte-parole. Ces efforts de communication n'ont pas empêché ni le chaos ni la confusion de régner en gare Montparnasse, où la totalité des écrans d'affichage restaient noirs ou immobiles.

Des grappes de voyageurs, certains un peu perdus leur valise à la main, étaient agglutinés autour des «gilets rouges» qui distillent les informations. Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres serpentait jusqu'à l'entrée de la boutique SNCF.

14h30: Le chaos régnait dimanche en gare Montparnasse, où tout le trafic SNCF était interrompu en raison d'une panne de signalisation survenue en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. "Cela tombe naturellement très mal", a reconnu le porte-parole de la SNCF Matthieu Chabanel lors d'une conférence de presse, après "une panne de signalisation en gare Montparnasse qui commande plusieurs centaines d'aiguillages et de signaux". La compagnie ferroviaire a choisi de "privilégier la sécurité" en interrompant totalement le trafic dans cette gare qui dessert la Bretagne et le Sud Ouest, au plus grand désarroi des voyageurs.

Peu après midi, la SNCF a annoncé une reprise "très progressive" de la circulation. "Les premiers trains devraient se mettre en route" peu avant 13h00, a informé M. Chabanel.

Sur place, les trains étaient toujours à l'arrêt à 13h30, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Je comprends votre agacement concernant le manque d'informations cohérentes mais nous n'en savons pas plus. La circulation des trains n'est toujours pas effective", a affirmé la SNCF via les hauts-parleurs de la gare.

Selon M. Chabanel, cinq trains ont été supprimés dimanche matin, touchant 3.000 voyageurs. "Mais 7.000 personnes ont pu voyager" grâce aux trains détournés sur la gare d'Austelitz ou celle de Lyon, a-t-il dit, assurant que "les investigations reprendront s?arrache-pied cette nuit". La ministre des Transports Elisabeth Borne a réagi sur Twitter: "Les équipes SNCF mobilisées pour rétablir les circulations en gare Montparnasse au plus vite", a-t-elle dit, assurant suivre "attentivement la situation".

12h38: Ce matin, 3 000 voyageurs ont été affectés par ces perturbations dues à un problème de signalisation.

12H33 "Tous les échanges de billets se feront gratuitement", précise explique Matthieu Chabanel, porte-parole de la SNCF.

11h59: Le trafic devrait reprendre "très progressivement" à partir de la mi-journée, avec trois trains par heure dans le sens Paris-Province et trois trains par heure dans l'autre sens. La SNCF ne prévoit pas de retour à la normale avant ce soir.

11h27: Tous les trains sont reportés en gare d'Austerlitz ou de Massy-Palaiseau ou supprimés

11h15: La SNCF assure que la situation "peut évoluer d'ici le début d'après-midi".

10h52: Pour permettre aux voyageurs de changer de gare, des bus ou des taxis ont été affrétés par la SNCF afin d'effectuer les liaisons.

09h28: Ce dimanche matin, le trafic est interrompu au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris, en raison d'un «dérangement d'installations», selon la SNCF, rapporte Le Parisien.