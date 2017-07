EN DIRECT - Gare Montparnasse - le point à 14h30: C'est toujours la grande pagaille sur place, des milliers de voyageurs attendent la reprise du trafic

14h30: Le chaos régnait dimanche en gare Montparnasse, où tout le trafic SNCF était interrompu en raison d'une panne de signalisation survenue en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. "Cela tombe naturellement très mal", a reconnu le porte-parole de la SNCF Matthieu Chabanel lors d'une conférence de presse, après "une panne de signalisation en gare Montparnasse qui commande plusieurs centaines d'aiguillages et de signaux". La compagnie ferroviaire a choisi de "privilégier la sécurité" en interrompant totalement le trafic dans cette gare qui dessert la Bretagne et le Sud Ouest, au plus grand désarroi des voyageurs.

Peu après midi, la SNCF a annoncé une reprise "très progressive" de la circulation. "Les premiers trains devraient se mettre en route" peu avant 13h00, a informé M. Chabanel.

Sur place, les trains étaient toujours à l'arrêt à 13h30, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Je comprends votre agacement concernant le manque d'informations cohérentes mais nous n'en savons pas plus. La circulation des trains n'est toujours pas effective", a affirmé la SNCF via les hauts-parleurs de la gare.

Selon M. Chabanel, cinq trains ont été supprimés dimanche matin, touchant 3.000 voyageurs. "Mais 7.000 personnes ont pu voyager" grâce aux trains détournés sur la gare d'Austelitz ou celle de Lyon, a-t-il dit, assurant que "les investigations reprendront s?arrache-pied cette nuit". La ministre des Transports Elisabeth Borne a réagi sur Twitter: "Les équipes SNCF mobilisées pour rétablir les circulations en gare Montparnasse au plus vite", a-t-elle dit, assurant suivre "attentivement la situation".

12h38: Ce matin, 3 000 voyageurs ont été affectés par ces perturbations dues à un problème de signalisation.

12H33 "Tous les échanges de billets se feront gratuitement", précise explique Matthieu Chabanel, porte-parole de la SNCF.

11h59: Le trafic devrait reprendre "très progressivement" à partir de la mi-journée, avec trois trains par heure dans le sens Paris-Province et trois trains par heure dans l'autre sens. La SNCF ne prévoit pas de retour à la normale avant ce soir.

11h27: Tous les trains sont reportés en gare d'Austerlitz ou de Massy-Palaiseau ou supprimés

11h15: La SNCF assure que la situation "peut évoluer d'ici le début d'après-midi".

10h52: Pour permettre aux voyageurs de changer de gare, des bus ou des taxis ont été affrétés par la SNCF afin d'effectuer les liaisons.

09h28: Ce dimanche matin, le trafic est interrompu au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris, en raison d'un «dérangement d'installations», selon la SNCF, rapporte Le Parisien.