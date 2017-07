Au moins 2 morts et 17 blessés dans un terrible mouvement de panique lors d'un match de foot en Afrique du Sud

Deux personnes ont été tuées dans une bousculade samedi dans le stade sud-africain de Soweto, qui avait accueilli la finale de la Coupe du monde de 2010, lors d'un match de football entre les équipes les plus populaires du pays, ont annoncé la police et des responsables.

La bousculade a eu lieu à Soweto, au sud de Johannesburg, au cours d'un match d'avant-saison entre les équipes Kaizer Chiefs et Orlando Pirates, le derby de Soweto.

"Je peux confirmer la mort de deux personnes", a déclaré à l'AFP Lorraine Van Emmerik, porte-parole de la police.

Plusieurs personnes ont été blessées "quand une masse en mouvement de gens était en train d'essayer d'entrer dans le stade", a-t-elle ajouté sans pouvoir préciser de bilan des blessés.

Dans un communiqué cité par le site de football KickOff, les sponsors du match, les brasseries Carling Black Label, ont aussi confirmé le bilan de deux morts. Ils ont précisé qu'une personne avait été blessée grièvement et que 16 autres avaient été plus légèrement blessées.

Les brasseries se sont déclarées "attristées" par cette perte de vie humaine provoquée par la bousculade, elle-même causée par "un certain nombre de personnes qui ont essayé de pousser pour passer les accès au stade".