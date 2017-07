Cristiano Ronaldo comparaitra demain matin devant la justice espagnole pour fraude fiscale - La juge doit lui notifier sa mise en examen

Retour à Madrid brutal pour Cristiano Ronaldo: avant de reprendre l'entraînement avec le Real le 5 août, la star portugaise va devoir répondre aux questions de la justice espagnole dans une affaire retentissante de fraude fiscale présumée.

Le Portugais de 32 ans est convoqué lundi à 11h30 (09h30 GMT) au tribunal de Pozuelo de Alarcon, banlieue cossue de Madrid et ville la plus riche d'Espagne, où il habite. Lors de cette audition, la juge en charge du dossier doit lui notifier sa mise en examen pour une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros.

"Il ira déclarer normalement", a simplement dit à l'AFP un porte-parole de sa défense, sans vouloir commenter le fond du dossier.

Le parquet de Madrid l'accuse d'avoir, entre 2011 et 2014, utilisé un montage de sociétés en Irlande et aux îles Vierges britanniques pour dissimuler au fisc des revenus générés en Espagne par ses contrats publicitaires et autres droits à l'image.

Selon le parquet, le Portugais, sportif le mieux payé au monde selon Forbes, aurait en 2014 déclaré 11,5 millions d'euros de revenus d'origine espagnole pour la période comprise entre 2011 et 2014, alors qu'ils se seraient en réalité élevés à quelque 43 millions.

S'y ajoutent selon le ministère public 28,4 millions d'euros qu'il aurait dissimulés au fisc, tirés des revenus liés à ses droits à l'image pour la période 2015-2020.

Au total, cela représenterait 14,7 millions d'euros d'ardoise fiscale impayée.