Barcelone - Panique cette nuit lors du festival Tomorrowland: 22.000 personnes évacuées quand la scène a pris feu - Vidéo

Les spectateurs du festival Tomorrowland de Barcelone ont été évacués ce samedi soir lorsqu'une partie de la scène a pris feu. Le feu aurait pris vers 22 h 10 à cause d’une étincelle provenant d’un engin pyrotechnique et qui serait tombée trop près des haut-parleurs. Le feu s’est alors propagé en quelques secondes sur toute la plateforme, poussant les milliers de festivaliers à fuir le parc de Can Zam à Barcelone.

Le matériel, en feu, a lui explosé, l’incendie a alors encore pris plus d’importance.

Les 22.000 festivaliers ont rapidement été évacués du site, avant que les pompiers ne contrôlent le sinistre en une heure. La soirée devait initialement se terminer à 3 heures du matin.

Il n’y aurait aucun blessé selon un premier bilan.



Barcelone - Panique cette nuit lors du festival... par morandini