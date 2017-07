Les passagers d'un vol régulier Le Caire-Bruxelles exposés à un colis radioactif insuffisamment protégé qui était en soute

Les passagers d'un vol du 13 juillet reliant Le Caire à Bruxelles via Zurich ont pu être soumis à un rayonnement radioactif malgré eux en raison d'un colis présent en soute.

L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a analysé les faits, indique-t-elle dans un communiqué sur son site.

Lorsque le colis a été vérifié, il est apparu que son niveau de radiation dépassait les limites prévues par le règlement sur le transport de matières radioactives. L'entreprise a alors protégé le paquet et prévenu l'AFCN. Le colis a ensuite été ouvert dans une cellule blindée. Des inspecteurs de l'AFCN ont mesuré le niveau de radiation aux alentours du colis. Celui-ci dépassait effectivement la limite de 2 millisievert (mSv) par heure. De plus, l'expéditeur n'avait pas étiqueté et marqué correctement le colis. Il n'avait pas non plus vérifié son niveau de radiation.

"Une exposition unique telle que rencontrée lors de cet incident ne représente pas une augmentation significative du risque sanitaire pour les personnes exposées", conclut-elle. "Il n'existe par ailleurs aucun risque de contamination radioactive de ces personnes. Elles ne sont donc pas non plus elles-mêmes radioactives."



Savez-vous ce qui voyage dans les soutes des... par morandini